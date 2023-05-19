В Пензе в связи с проведением «Последнего звонка» 25 мая ограничат продажу алкоголя Общество

Пенза, 19 мая 2023. PenzaNews. Продажа алкоголя будет ограничена в Пензе в четверг, 25 мая, в связи с проведением праздника «Последний звонок».

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«25 мая во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях города для учащихся 9 и 11 классов прозвенит последний звонок. Согласно постановлению администрации Пензы №650 от 17 мая 2023 года «Об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции во время проведения мероприятия «Последний звонок» на территории города Пензы», в этот день с 8.00 до 23.00 продажу алкоголя запретят», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В нем отмечается, что во всех районах Пензы совместно с городским управлением МВД России будет организован мониторинг объектов торговли.