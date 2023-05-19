21:37:04 Пятница, 19 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 20 мая простятся с протоиереем Покровского собора, бывшим онкологом Георгием Спасовым

18:02 | 19.05.2023 | Общество

Печать

Пенза, 19 мая 2023. PenzaNews. Прощание с протоиереем Покровского архиерейского собора Пензы, бывшим онкологом Георгием Спасовым, скончавшимся на 82-м году жизни, пройдет в предстоящую субботу, 20 мая. Об сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Пензе 20 мая простятся с протоиереем Покровского собора, бывшим онкологом Георгием Спасовым. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Отпевание будет проходить в Покровском архиерейском соборе на улице Чкалова, где он служил протоиереем до последнего времени», — сказано в некрологе, размещенном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что прощание начнется в 10.00.

«После окончания в 1966 году Волгоградского медицинского института и ординатуры в Саратове Георгий Алексеевич [Спасов] посвятил себя работе в медицинских учреждениях Пензы: работал по специальности «Онколог» в пензенском областном онкологическом диспансере и в пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко. Трудовой путь в медицине завершил в 2018 году», — отмечается в тексте.

В некрологе добавляется, что Георгий Спасов являлся автором научных публикаций по онкологии и радиологии, был удостоен звания «Ветеран труда».

«Память о Спасове Георгии Алексеевиче сохранится в сердцах учеников, коллег, сотрудников, прихожан!» — подчеркивается в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Телефонный мошенник выманил у жителя Пензы более 550 тыс. рублей В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 2 тыс. рублей
В Пензе 10 сотрудников УМИ привлечены к ответственности за нарушения при представлении сведений о доходах «Ростелеком» стал цифровым партнером акции «Библионочь» в пензенской библиотеке №2
В Пензенской области состоялся фестиваль «Скандинавской ходьбой к активному долголетию» Гендиректор подрядной организации оштрафован за срыв сроков установки модульных конструкций в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама