В Пензе 20 мая простятся с протоиереем Покровского собора, бывшим онкологом Георгием Спасовым Общество

Пенза, 19 мая 2023. PenzaNews. Прощание с протоиереем Покровского архиерейского собора Пензы, бывшим онкологом Георгием Спасовым, скончавшимся на 82-м году жизни, пройдет в предстоящую субботу, 20 мая. Об сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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«Отпевание будет проходить в Покровском архиерейском соборе на улице Чкалова, где он служил протоиереем до последнего времени», — сказано в некрологе, размещенном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что прощание начнется в 10.00.

«После окончания в 1966 году Волгоградского медицинского института и ординатуры в Саратове Георгий Алексеевич [Спасов] посвятил себя работе в медицинских учреждениях Пензы: работал по специальности «Онколог» в пензенском областном онкологическом диспансере и в пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко. Трудовой путь в медицине завершил в 2018 году», — отмечается в тексте.

В некрологе добавляется, что Георгий Спасов являлся автором научных публикаций по онкологии и радиологии, был удостоен звания «Ветеран труда».

«Память о Спасове Георгии Алексеевиче сохранится в сердцах учеников, коллег, сотрудников, прихожан!» — подчеркивается в тексте.