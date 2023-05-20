Олег Мельниченко вручил благодарственные письма лучшим бойцам отряда содействия полиции «Тигр» Общество

Пенза, 20 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил благодарственные письма лучшим бойцам отряда содействия полиции «Тигр» в ходе церемонии закрытия учебно-тренировочных сборов, проходивших в течение пяти дней в детском оздоровительном лагере «Меридиан».

Фото: Pnzreg.ru

Он отметил, что на счету «Тигра» более 3,5 тыс. выходов на дежурство совместно с сотрудниками правоохранительных органов, за четыре месяца при участии бойцов отряда пресечено почти 850 правонарушений и 12 преступлений.

«Уверен, что прошедшая неделя запомнится вам надолго. Вы проходили и медицинскую подготовку, и строевую, и тактическую, и спортивную. Все эти навыки пригодятся вам в дальнейшей жизни, но главное — это то, что вы здесь смогли пообщаться, лучше узнать друг друга, сдружиться. Это чувство товарищества — главное, что нужно вынести из участия в отряде «Тигр», — сказал глава региона.

Олег Мельниченко сообщил, что в текущем году в состав «Тигра» планируется принять 500 молодых людей, каждый из которых должен пройти дополнительную подготовку.

В связи с этим он поставил задачу максимально оптимизировать процесс организации и проведения сборов.

«Нужно продлить срок сборов до двух недель, выстроить занятия с учетом высказанных бойцами замечаний, а также привлечь к преподаванию инструкторов Росгвардии», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.