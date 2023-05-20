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Олег Мельниченко вручил благодарственные письма лучшим бойцам отряда содействия полиции «Тигр»

09:35 | 20.05.2023 | Общество

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Пенза, 20 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил благодарственные письма лучшим бойцам отряда содействия полиции «Тигр» в ходе церемонии закрытия учебно-тренировочных сборов, проходивших в течение пяти дней в детском оздоровительном лагере «Меридиан».

Олег Мельниченко вручил благодарственные письма лучшим бойцам отряда содействия полиции «Тигр»

Фото: Pnzreg.ru

Он отметил, что на счету «Тигра» более 3,5 тыс. выходов на дежурство совместно с сотрудниками правоохранительных органов, за четыре месяца при участии бойцов отряда пресечено почти 850 правонарушений и 12 преступлений.

«Уверен, что прошедшая неделя запомнится вам надолго. Вы проходили и медицинскую подготовку, и строевую, и тактическую, и спортивную. Все эти навыки пригодятся вам в дальнейшей жизни, но главное — это то, что вы здесь смогли пообщаться, лучше узнать друг друга, сдружиться. Это чувство товарищества — главное, что нужно вынести из участия в отряде «Тигр», — сказал глава региона.

Олег Мельниченко сообщил, что в текущем году в состав «Тигра» планируется принять 500 молодых людей, каждый из которых должен пройти дополнительную подготовку.

В связи с этим он поставил задачу максимально оптимизировать процесс организации и проведения сборов.

«Нужно продлить срок сборов до двух недель, выстроить занятия с учетом высказанных бойцами замечаний, а также привлечь к преподаванию инструкторов Росгвардии», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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