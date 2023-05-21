В Пензенской области планируется восстановить дендрарий имени Г.Ф. Морозова, пострадавший от засухи 2010 года Общество

Пенза, 21 мая 2023. PenzaNews. Работы по восстановлению памятника природы регионального значения «Дендрарий имени Г.Ф. Морозова», пострадавшего от засухи 2010 года, планируется начать в июне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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Из него следует, что проект реконструкции и восстановления дендрария был подготовлен ведомством в 2021 году.

«В рамках восстановления памятника природы «Дендрарий имени Г.Ф. Морозова» в 2023 году запланированы работы по вырубке аварийных деревьев, уборке валежника и хлама, формированию ландшафтных групп на площади около 10 га», — уточняется в тексте.

В нем подчеркивается, что восстановление дендрария будет продолжено и в 2024 году.

«Морозовский дендрарий можно назвать одним из интереснейших мест Пензенской области. Основанный как питомник в начале XX века, дендрарий постепенно превратился в сокровищницу лесного хозяйства Пензенской области. На территории дендрария произрастает более 250 видов экзотических кустарников и деревьев. Они являются представителями флоры западной Европы, Сибири, Дальнего Востока, Китая, Японии и Северной Америки», — отмечается в сообщении.