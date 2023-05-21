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В Пензенской области планируется восстановить дендрарий имени Г.Ф. Морозова, пострадавший от засухи 2010 года

09:33 | 21.05.2023 | Общество

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Пенза, 21 мая 2023. PenzaNews. Работы по восстановлению памятника природы регионального значения «Дендрарий имени Г.Ф. Морозова», пострадавшего от засухи 2010 года, планируется начать в июне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В Пензенской области планируется восстановить дендрарий имени Г.Ф. Морозова, пострадавший от засухи 2010 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что проект реконструкции и восстановления дендрария был подготовлен ведомством в 2021 году.

«В рамках восстановления памятника природы «Дендрарий имени Г.Ф. Морозова» в 2023 году запланированы работы по вырубке аварийных деревьев, уборке валежника и хлама, формированию ландшафтных групп на площади около 10 га», — уточняется в тексте.

В нем подчеркивается, что восстановление дендрария будет продолжено и в 2024 году.

«Морозовский дендрарий можно назвать одним из интереснейших мест Пензенской области. Основанный как питомник в начале XX века, дендрарий постепенно превратился в сокровищницу лесного хозяйства Пензенской области. На территории дендрария произрастает более 250 видов экзотических кустарников и деревьев. Они являются представителями флоры западной Европы, Сибири, Дальнего Востока, Китая, Японии и Северной Америки», — отмечается в сообщении.

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