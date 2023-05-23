Глава Пензы поручил подготовить предложения по благоустройству смотровой площадки на Западной поляне Общество

Пенза, 23 мая 2023. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко поручил сотрудникам городского управления градостроительства и архитектуры подготовить предложения по благоустройству смотровой площадки на Западной поляне.

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Данный вопрос был рассмотрен на совещании в мэрии.

Присутствующие обсудили итоги состоявшегося на странице администрации Пензы опроса, участникам которого предлагалось ответить на вопрос о том, оставить на этом месте смотровую площадку или «разместить, к примеру, спортивный, культурный или иной центр общественного характера, торговый объект».

«С учетом мнения большинства данная территория останется с прежним функциональным наполнением — как смотровая площадка», — сказал Александр Басенко на совещании.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в первую очередь на смотровой площадке намечено привести в порядок дорожки и убрать поросль.