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В Пензе организованы областные военно-спортивные сборы «Пять дней в армии»

12:58 | 23.05.2023 | Общество

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Пенза, 23 мая 2023. PenzaNews. Областные патриотические военно-спортивные сборы «Пять дней в армии» стартовали на базе пензенского агропромышленного колледжа в минувший понедельник, 22 мая.

В Пензе организованы областные военно-спортивные сборы «Пять дней в армии». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В них принимают участие десятиклассники, имеющие хорошую физическую подготовку, занимающиеся в спортивных кружках, секциях, являющиеся лучшими участниками мероприятий по допризывной подготовке», — говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Пензенской области.

В нем уточняется, что сборы проводятся многофункциональным молодежным центром при поддержке Минобразования региона и филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

«В течение пяти дней юноши со всех уголков Пензенской области под руководством опытных инструкторов будут проходить испытание на прочность. В программу сборов включены строевая, общефизическая и огневая подготовка, прохождение полосы препятствий», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что по итогам сборов будет сформирована команда Пензенской области для участия в юнармейском оборонно-спортивном лагере Приволжского федерального округа «Гвардеец».

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