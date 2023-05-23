18:52:29 Вторник, 23 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Николай Бобков назначен прокурором Башмаковского района

13:06 | 23.05.2023 | Общество

Печать

Пенза, 23 мая 2023. PenzaNews. Старший советник юстиции Николай Бобков назначен прокурором Башмаковского района Пензенской области.

Николай Бобков назначен прокурором Башмаковского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генерального прокурора РФ №559-к подписан в минувший понедельник, 22 мая.

Бобков Николай Викторович родился в городе Каменке Пензенской области в 1984 году.

В 2006 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С сентября 2006 года проходил службу в пензенской транспортной прокуратуре в должностях помощника, старшего помощника, заместителя пензенского транспортного прокурора.

В сентябре 2017 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области и назначен на должность помощника прокурора региона по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

С июля 2018 года занимал должность прокурора Лунинского района.

Новости партнеров
Читайте также
Открытие персональной выставки Алексея Головченко «Пензенской земле посвящается...» состоится 26 мая В УФНС проинформировали о планируемом закрытии территориально обособленного рабочего места по Пензенскому району
Прокурор Пензенской области проведет личный прием граждан Пенсионерка из Пензы лишилась 200 тыс. рублей после звонка телефонной мошенницы
В Нижнеломовском районе ликвидирован лесной пожар В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама