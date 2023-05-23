Николай Бобков назначен прокурором Башмаковского района Общество

Пенза, 23 мая 2023. PenzaNews. Старший советник юстиции Николай Бобков назначен прокурором Башмаковского района Пензенской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генерального прокурора РФ №559-к подписан в минувший понедельник, 22 мая.

Бобков Николай Викторович родился в городе Каменке Пензенской области в 1984 году.

В 2006 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С сентября 2006 года проходил службу в пензенской транспортной прокуратуре в должностях помощника, старшего помощника, заместителя пензенского транспортного прокурора.

В сентябре 2017 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области и назначен на должность помощника прокурора региона по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

С июля 2018 года занимал должность прокурора Лунинского района.