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В центре Заречного состоится праздник, посвященный 65-летию войсковой части

14:07 | 23.05.2023 | Общество

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Заречный, 23 мая 2023. PenzaNews. Праздничное мероприятие, посвященное 65-летию войсковой части №3473, состоится на площади Ленина в Заречном Пензенской области в предстоящую среду, 24 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

В центре Заречного состоится праздник, посвященный 65-летию войсковой части. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В программе — дефиле военных оркестров войсковых частей №3473 и №3274, дефиле барабанщиц. На площади будет организовано показательное выступление взвода специального назначения войсковой части №3473, выставка образцов стрелкового оружия и военной техники», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также запланировано выступление ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

«В связи с проведением праздничных мероприятий [...] с 16.00 до 19.00 будет перекрыто движение на участке проспекта 30-летия Победы», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что праздник на площади Ленина начнется в 17.00.

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