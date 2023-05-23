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В Пензе в День города планируется показать авиашоу с элементами высшего пилотажа и пиротехническими эффектами

16:32 | 23.05.2023 | Общество

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Пенза, 23 мая 2023. PenzaNews. Президент Всероссийской федерации авиационных гонок Дмитрий Мотин и генеральный директор ООО «Русские авиационные гонки» Алексей Иванов предложили организовать в День города в Пензе демонстрационные полеты с элементами высшего пилотажа и пиротехническими эффектами в исполнении пилотажной группы «Звезда».

В Пензе в День города планируется показать авиашоу с элементами высшего пилотажа и пиротехническими эффектами

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе рабочей встречи, состоявшейся в мэрии, первый заместитель главы администрации Пензы Олег Денисов выразил благодарность за данную инициативу.

Он выразил уверенность в том, что многие жители будут ждать предстоящего события с нетерпением.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, фигуры высшего пилотажа будут выполняться на спортивных самолетах Як-55. Показательную программу можно будет наблюдать на высоте не менее 100 метров от акватории Суры в течение 30 минут.

Демонстрационные полеты будут выполнять опытные пилоты, имеющие спортивный разряд не ниже кандидата в мастера спорта или квалификацию «Летчик первого класса».

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