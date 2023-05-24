Глава Пензы поручил организовать работу по выявлению самовольных построек Общество

Пенза, 24 мая 2023. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко в ходе объезда города, состоявшегося в минувший вторник, 23 мая, поручил подчиненным организовать работу по выявлению самовольных построек.

Фото: Penza-gorod.ru

Он обратил внимание на факты самозахвата муниципальной земли на улицах Окружной, Дизельной и 3-м проезде Бурмистрова, где размещены бытовые постройки жителей частного сектора.

Александр Басенко также потребовал проверить законность использования муниципального земельного участка возле железнодорожного переезда на улице Калинина, где действует автосервис, а на прилегающей территории складируются использованные шины и емкости с машинным маслом.

«Нужно осуществлять регулярный мониторинг городских территорий и принимать меры по демонтажу тех объектов, которые установлены на муниципальной земле с нарушением действующего законодательства», — цитирует главу Пензы пресс-служба мэрии.