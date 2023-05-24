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Глава Пензы поручил организовать работу по выявлению самовольных построек

09:05 | 24.05.2023 | Общество

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Пенза, 24 мая 2023. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко в ходе объезда города, состоявшегося в минувший вторник, 23 мая, поручил подчиненным организовать работу по выявлению самовольных построек.

Глава Пензы поручил организовать работу по выявлению самовольных построек

Фото: Penza-gorod.ru

Он обратил внимание на факты самозахвата муниципальной земли на улицах Окружной, Дизельной и 3-м проезде Бурмистрова, где размещены бытовые постройки жителей частного сектора.

Александр Басенко также потребовал проверить законность использования муниципального земельного участка возле железнодорожного переезда на улице Калинина, где действует автосервис, а на прилегающей территории складируются использованные шины и емкости с машинным маслом.

«Нужно осуществлять регулярный мониторинг городских территорий и принимать меры по демонтажу тех объектов, которые установлены на муниципальной земле с нарушением действующего законодательства», — цитирует главу Пензы пресс-служба мэрии.

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