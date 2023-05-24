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Власти Заречного выступили за возвращение остановки на улице Урицкого и левого поворота к дачам перед Чемодановкой

11:04 | 24.05.2023 | Общество

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Заречный, 24 мая 2023. PenzaNews. Власти города Заречного выступили за возвращение остановки на улице Урицкого в Пензе и левого поворота с федеральной трассы М5 «Урал» к дачам, не доезжая села Чемодановка.

Власти Заречного выступили за возвращение остановки на улице Урицкого и левого поворота к дачам перед Чемодановкой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сразу несколько изменений коснулись пассажиров общественного транспорта Заречного на минувшей неделе. 15 мая в Пензе ликвидировали удобную для зареченцев остановку на улице Урицкого. Учитывая интересы зареченцев, администрация Заречного обратилась к руководству Пензы с просьбой рассмотреть возможность эту остановку оставить», — написал глава ЗАТО Олег Климанов в своем Telegram-канале в минувший вторник, 23 мая.

Он добавил, что с 19 мая запрещен поворот налево в дачный массив при движении из Заречного по федеральной трассе М5 «Урал» в сторону Чемодановки.

«Для проезда к дачам транспорту теперь приходится проезжать дальше в сторону Чемодановки. Но если автомобили могут развернуться на светофоре, то автобусам, которым для разворота не хватает размера перекрестка, приходится делать это в Чемодановке. В результате маршрут каждого дачного рейса увеличился на 1 км 700 метров, что по времени составляет 10–15 минут. За дачный сезон перепробег составит около 3 тыс. км. Администрация Заречного обратилась ФКУ «Поволжуправтодор» с предложением разрешить прежний поворот налево общественному транспорту, при этом ограничив максимально разрешенную скорость на данном участке до 60 км/ч», — сообщил Олег Климанов.

По его словам, также власти ЗАТО попросили «Поволжуправтодор» оборудовать на трассе остановочные пункты для зареченских дачников.

«Буду держать вас в курсе событий», — пообещал глава города.

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