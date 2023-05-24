Заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Пензенской области и военно-гражданской администрацией Токмакского района Общество

Пенза, 24 мая 2023. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве заключено между правительством Пензенской области и военно-гражданской администрацией Токмакского района Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

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«Взаимодействие с Токмакским районом Запорожской области вышло на новый уровень — подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Пензенской области и военно-гражданской администрацией района», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 24 мая.

По словам главы региона, стороны намерены развивать гуманитарные и экономические связи.

«Так же, как и в Пологовском районе, мы будем помогать восстанавливать здесь инфраструктуру, передавать гуманитарную помощь, принимать участие в работе органов исполнительной власти. Одним словом, оказывать всестороннюю поддержку местной администрации и жителям для того, чтобы они поскорее забыли ужас, который им довелось пережить, и вернулись поскорее к мирной жизни», — сообщил Олег Мельниченко.

Он добавил, что по его поручению первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев как руководитель делегации региона обсудил с исполняющим обязанности главы военно-гражданской администрации Токмакского района Алексеем Алиповым вопросы взаимодействия, в частности, ход восстановительных работ, которые уже начались.

«Своих не бросаем, будем помогать и поддерживать Токмакский район!» — подчеркнул губернатор Пензенской области.