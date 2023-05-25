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В пензенской гордуме обсудили новые требования к площадкам накопления ТКО и нестационарным торговым объектам

11:20 | 25.05.2023 | Общество

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Пенза, 25 мая 2023. PenzaNews. Новые требования к обустройству площадок накопления твердых бытовых отходов (ТКО) и внешнему виду нестационарных торговых объектов (НТО), которые начнут действовать в случае внесения изменений в Правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в Пензе, стали главной темой заседания, состоявшегося в гордуме в минувшую среду, 24 мая.

В пензенской гордуме обсудили новые требования к площадкам накопления ТКО и нестационарным торговым объектам

Фото: пресс-служба пензенской гордумы

В нем приняли участие депутаты и представители мэрии.

«В частности, было отмечено, что новые требования к внешнему виду торговых ларьков и павильонов разработаны для улучшения облика города и приведения его к единому стилю, особенно в исторической части областного центра», — сказано в сообщении, размещенном на сайте гордумы.

В нем добавляется, что заместитель председателя пензенской гордумы, глава фракции «Единая Россия» Юрий Зиновьев, по инициативе которого состоялось заседание, акцентировал внимание на том, что предпринимателям необходимо дать время для выполнения новых требований, в связи с чем он внес предложение об увеличении соответствующего периода.

«Активное обсуждение вызвали у участников заседания новые требования к обустройству контейнерных площадок [для накопления] ТКО. К единому мнению депутатам и представителям администрации прийти не удалось. По итогам заседания было принято решение собраться для обсуждения обозначенных вопросов дополнительно», — говорится в сообщении.

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