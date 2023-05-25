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Екатерина Баннова больше не возглавляет пензенское реготделение Союза пенсионеров России

12:05 | 25.05.2023 | Общество

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Пенза, 25 мая 2023. PenzaNews. Екатерина Баннова, являвшаяся бессменным руководителем пензенского регионального отделения Союза пенсионеров России с момента его создания в декабре 1994 года, больше не занимает пост председателя правления реготделения. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Екатерина Баннова больше не возглавляет пензенское реготделение Союза пенсионеров России

Фото: Trud.pnzreg.ru

Из него следует, что чествование Екатерины Банновой состоялось в ходе внеочередной конференции пензенского регионального отделения Союза пенсионеров России.

Председатель общероссийской общественной организации Валерий Рязанский поблагодарил ее за успешную реализацию инициатив по поддержке граждан старшего поколения.

Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев вручил Екатерине Банновой орден «За верность долгу».

Первый вице-спикер Законодательного собрания, первый заместитель секретаря реготделения «Единая Россия» Сергей Егоров передал ей от лидера пензенских единороссов, губернатора Олега Мельниченко благодарственное письмо и инвалидную коляску с электроприводом.

На конференции был избран новый председатель правления пензенского регионального отделения Союза пенсионеров России. Этот пост заняла Валентина Власова.

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