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Суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с администрации Кузнецкого района компенсации в пользу укушенного собакой ребенка

15:01 | 25.05.2023 | Общество

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Пенза, 25 мая 2023. PenzaNews. Суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с администрации Кузнецкого района Пензенской области компенсации морального вреда в размере 30 тыс. рублей в пользу ребенка, укушенного бездомной собакой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с администрации Кузнецкого района компенсации в пользу укушенного собакой ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что 18 января 2023 года ребенок 2008 года рождения при возвращении из школы домой в селе Поселки подвергся нападению безнадзорной собаки и обратился за медицинской помощью в межрайонную больницу. Медицинское учреждение диагностировало у него укушенную рану правой голени», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что исполнение судебного решения поставлено на контроль прокуратуры Кузнецкого района.

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