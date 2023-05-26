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Олег Мельниченко поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

09:06 | 26.05.2023 | Общество

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Пенза, 26 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил предпринимателей с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил предпринимателей с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня малый и средний бизнес является одним из ключевых векторов развития России и Пензенской области. И, несмотря на санкции со стороны стран Запада, он демонстрирует стабильный рост. А это создание новых рабочих мест, солидные налоговые поступления, внедрение инновационных технологий, качественные конкурентоспособные товары и услуги, надежная основа стабильного повышения качества жизни», — отметил глава региона.

Он добавил, что стремление укреплять взаимовыгодные торгово-экономические связи, широко представлять свою продукцию на международных и региональных рынках служит убедительным доказательством растущей деловой активности пензенских предпринимателей.

«Правительство Пензенской области неизменно уделяет большое внимание эффективному развитию малого и среднего предпринимательства, формированию в регионе благоприятного инвестиционного климата. Эти актуальные масштабные вопросы и впредь будут в числе наших стратегических приоритетов», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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