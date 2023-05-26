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Владимир Мутовкин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

10:12 | 26.05.2023 | Общество

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Пенза, 26 мая 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником.

Владимир Мутовкин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые представители малого и среднего бизнеса города Пензы, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российского предпринимательства! Про вас смело можно сказать, что вы инициативные, энергичные, трудолюбивые, рискованные и настойчивые люди. Вы опора экономики нашего города и региона. Благодаря вам на пензенской земле появляются новые предприятия, создаются дополнительные рабочие места, пополняется бюджет. Вы обеспечиваете население товарами и услугами и способствуете решению экономических и социальных задач, стоящих перед нашим регионом», — отметил спикер гордумы.

Он выразил признательность представителям бизнеса за вклад в развитие экономики Пензы и повышение благосостояния жителей.

«Спасибо вам за благотворительную деятельность и активное участие в жизни областного центра! От души желаю вам уверенного роста и укрепления позиций на рынке, успехов в делах, новых созидательных идей и проектов, реализации всех намеченных планов, крепкого здоровья, большого счастья, мира и добра! Пусть ваш бизнес всегда будет процветающим, а работа приносит радость!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба пензенской гордумы.

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