В Пензе 27 мая простятся с бывшим главврачом больницы №1 Анатолием Аббакумовым Общество

Пенза, 26 мая 2023. PenzaNews. Церемония прощания с бывшим главным врачом городской больницы №1 Анатолием Аббакумовым пройдет в центре культуры и досуга Пензы в предстоящую субботу, 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Аббакумов Анатолий Васильевич родился 4 июля 1936 года в селе Краснополье Колышлейского района Пензенской области. В 1954 году поступил в Куйбышевский государственный медицинский институт. С 1961 по 1964 годы работал врачом-хирургом барановской участковой больницы Николаевского района Ульяновской области. С 1964 года — врач-хирург, заведующий здравпункта завода ВЭМ городской больницы №1. С 21 апреля 1969 года — главный врач городской больницы №1», — говорится в некрологе, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что на протяжении 12 лет Анатолий Аббакумов работал главным врачом областного диагностического центра, заместителем главврача по диагностической работе.

«В 2002–2006 годах — заведующий консультативным отделением диагностического центра пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. В 2006–2011 годах — заведующий кабинетом медицинской статистики, заместитель главного врача по хозяйственным вопросам городской больницы №1. С 2011 по 2019 годы — врач-статистик кабинета медицинской статистики», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что Анатолий Аббакумов был награжден медалью «За освоение целинных земель», знаком «Отличник здравоохранения», являлся заслуженным врачом РСФСР, кавалером ордена «Знак Почета», заслуженным работником здравоохранения Пензенской области, ветераном труда.

«Коллектив министерства здравоохранения Пензенской области, медицинское сообщество региона выражают глубокие слова соболезнования родным и близким Анатолия Васильевича», — подчеркивается в некрологе.