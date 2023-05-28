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Олег Мельниченко поздравил пограничников с праздником

09:15 | 28.05.2023 | Общество

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Пенза, 28 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил пограничников с праздником.

Олег Мельниченко поздравил пограничников с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником — Днем пограничника! Защита священных рубежей Отечества во все времена была и остается важнейшим залогом национальной безопасности, гарантией независимости и территориальной целостности государства. Воин-пограничник неизменно служит символом героизма, самоотверженности и стойкости, верности долгу и присяге», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко выразил особую благодарность ветеранам пограничной службы ФСБ России.

«Заложенные вами традиции ратной славы достойно продолжает современное поколение российских воинов. Они уверенно пресекают любые попытки незаконного проникновения на территорию России, решительно противодействуют проявлениям и вызовам международного терроризма и экстремизма. Уверен, что так будет и впредь», — подчеркнул губернатор.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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