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Владимир Мутовкин поздравил пограничников с праздником

11:07 | 28.05.2023 | Общество

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Пенза, 28 мая 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил пограничников с праздником.

Владимир Мутовкин поздравил пограничников с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Во все времена воины-пограничники верой и правдой служили Родине, оберегая священные рубежи родного Отечества, и сложно переоценить их вклад в обеспечение территориальной целостности, стабильности и экономической безопасности государства», — отметил он.

Владимир Мутовкин добавил, что «образ пограничника всегда был и остается образцом самоотверженности, а служба в погранвойсках — школой отваги и патриотизма».

«Среди этих отважных воинов есть немало и пензенцев. Бережно сохраняя и приумножая традиции своих предшественников, они достойно несут службу и по первому зову готовы встать на путь борьбы с врагом», — констатировал спикер гордумы.

Он поблагодарил пограничников за верность воинскому долгу, добросовестную службу, мужество, храбрость, а также спокойствие и безопасность граждан.

«Вы достойный пример патриотизма для подрастающего поколения. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и удачи во всех делах! Пусть над головой всегда будет мирное небо, а граница, как говорится, на замке!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

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