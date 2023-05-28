Владимир Мутовкин поздравил пограничников с праздником Общество

Пенза, 28 мая 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил пограничников с праздником.

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«Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Во все времена воины-пограничники верой и правдой служили Родине, оберегая священные рубежи родного Отечества, и сложно переоценить их вклад в обеспечение территориальной целостности, стабильности и экономической безопасности государства», — отметил он.

Владимир Мутовкин добавил, что «образ пограничника всегда был и остается образцом самоотверженности, а служба в погранвойсках — школой отваги и патриотизма».

«Среди этих отважных воинов есть немало и пензенцев. Бережно сохраняя и приумножая традиции своих предшественников, они достойно несут службу и по первому зову готовы встать на путь борьбы с врагом», — констатировал спикер гордумы.

Он поблагодарил пограничников за верность воинскому долгу, добросовестную службу, мужество, храбрость, а также спокойствие и безопасность граждан.

«Вы достойный пример патриотизма для подрастающего поколения. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и удачи во всех делах! Пусть над головой всегда будет мирное небо, а граница, как говорится, на замке!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.