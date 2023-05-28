Издан путеводитель по фондам госархива Пензенской области советского и постсоветского периодов Общество

Пенза, 28 мая 2023. PenzaNews. Путеводитель по фондам государственного архива Пензенской области советского и постсоветского периодов издан в количестве 200 экземпляров при поддержке губернатора Олега Мельниченко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«По данным министерства по делам архивов [Пензенской области], новое издание включает в себя 1 тыс. 770 фондов с 1917 по 2020 годы», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что путеводитель представляет собой архивный справочник, содержащий в систематизированном виде характеристики или краткие сведения об архивных фондах.

«Первый путеводитель по фондам архива был издан в 1962 году, в 2010 году вышел путеводитель по фондам периода до 1917 года», — отмечается в сообщении.