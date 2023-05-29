Около 6 тыс. жителей Пензенской области получили уведомления о будущей пенсии Общество

Пенза, 29 мая 2023. PenzaNews. Отделение Социального фонда России по Пензенской области с 2022 года направило 5 тыс. 977 жителям региона проактивные уведомления о размере будущей страховой пенсии по старости. Об этом говорится в сообщении пресс-службы отделения СФР по региону, поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 29 мая.

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«Проактивное информирование дает гражданам возможность проверить переданные работодателями сведения и заранее оценить свои пенсионные права. В уведомлении Социального фонда содержится информация о страховом стаже, количестве заработанных на данный момент пенсионных коэффициентов и размере будущей пенсии, рассчитанной по этим показателям. В сведениях также указан размер пенсионных накоплений, если они формируются», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что такие сведения поступают в личный кабинет на портале госуслуг мужчинам, достигшим 45 лет, и женщинам, которым исполнилось 40 лет.

«После этого проактивное информирование производится раз в три года», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что граждане, у которых нет учетной записи на портале госуслуг, могут получить информацию о формировании пенсии в клиентских службах Социального фонда.