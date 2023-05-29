Прокуратура добивается ликвидации несанкционированной свалки в Сосновоборске Общество

Пенза, 29 мая 2023. PenzaNews. Прокуратура в судебном порядке добивается ликвидации несанкционированной свалки площадью более 1,1 тыс. кв. метров на муниципальном земельном участке, расположенном на улице Калинина в рабочем поселке Сосновоборск Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Бездействие администрации рабочего поселка по ликвидации несанкционированной свалки создает угрозу наступления тяжелых последствий в виде негативного воздействия на экологическую безопасность и здоровье жителей муниципального образования», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, рассмотрев административный иск прокуратуры в интересах неопределенного круга лиц, Сосновоборский районный суд признал незаконным бездействие администрации рабочего поселка и возложил на нее обязанность ликвидировать несанкционированную свалку отходов в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную силу.

«Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района», — отмечается в тексте.