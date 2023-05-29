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Пензенские полицейские отправились в командировку на Северный Кавказ

15:05 | 29.05.2023 | Общество

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Пенза, 29 мая 2023. PenzaNews. Пензенские полицейские отправились в служебную командировку на Северный Кавказ.

Пензенские полицейские отправились в командировку на Северный Кавказ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Надеюсь, что та планка, которая достигнута действующим сводным отрядом, не упадет и вы примите их опыт и так же достойно будете выполнять текущие оперативно-служебные обязанности. Коллеги, желаю вам крепкого здоровья, удачи и помнить, что служебная командировка — это временный момент, основная служба — наша родная Пензенская область», — обратился к подчиненным начальник управления МВД России по региону Павел Гаврилин.

Он призвал личный состав достойно нести службу и с честью выполнять возложенные задачи.

Командировка, в ходе которой пензенские полицейские будут оказывать содействие в обеспечении порядка на Северном Кавказе, продлится 180 дней, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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