Олег Мельниченко рассказал, как в условиях санкций против РФ удалось доставить в Пензу зарубежное оборудование для планетария Общество

Пенза, 29 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко впервые рассказал общественности о том, как в условиях введенных против России санкций удалось доставить из США и Германии в Пензу дорогостоящее оборудование для планетария.

Фото: Pnzreg.ru

«Детективность этой истории заключалась в чем? [...] Как вы помните, реконструкция планетария у нас началась в 2021 году, соответственно, в это же время было заказано очень современное, дорогостоящее оборудование [...] в Германии и в Соединенных Штатах Америки. [...] В феврале 2022 года началась специальная военная операция, [...] против России были введены санкции, поэтому перед нами стояла задача, как вот это все оборудование, к тому моменту уже заказанное и оплаченное, добыть с территории, скажем так, недружественных нам государств на сегодняшний день, ну и прежде всего вот тот экран, без которого этот планетарий бы оставался всего лишь конструкцией», — сказал Олег Мельниченко на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале в понедельник, 29 мая.

По словам главы региона, немецкая сторона фактически была готова выполнить свои обязательства в декабре 2022 года, однако на белорусско-польской границе «поляки отказались пропускать это оборудование», после чего было решено доставить груз через Прибалтику.

«Там ребята не успели сообразить, что это такое, и, соответственно, оборудование благополучно преодолело нашу государственную границу и оказалось на территории города Пензы», — пояснил он.

Олег Мельниченко добавил, что более сложной задачей была доставка экрана для Звездного зала из США.

Фото: Pnzreg.ru

«Американская сторона сильно не сопротивлялась, но сопротивлялись другие. Предпринималось четыре попытки вывезти это оборудование с территории Соединенных Штатов. Естественно, все это мы делали осознанно в ситуации полного информационного молчания. Я категорически запрещал вообще где-либо про это рассказывать, потому что любая утечка информации привела бы к осложнению доставки оборудования на территорию Пензы», — сообщил губернатор, отметив, что это закрыло бы возможность довести работы по реконструкции планетария до конца.

«Через ряд, в том числе иностранных, компаний решили это оборудование транспортировать морем», — рассказал Олег Мельниченко.

Он уточнил, что сначала груз был доставлен в Турцию фирмой, которая зарегистрирована в этой стране, а затем — в Новороссийск.

«Сейчас оно доставлено сюда, в Пензу, в полном объеме. Это оборудование в ближайшее время будет монтироваться. Самая его высокотехнологичная часть сейчас складируется в известном нам месте на территории города Пензы. [...] То мероприятие, а я его иначе как «спецоперацией» по доставке этого оборудования назвать не могу, благополучно завершилось. Теперь про это можно рассказать», — констатировал Олег Мельниченко.

«Поверьте, это самое современное на сегодняшний день в мире оборудование для планетариев», — подчеркнул он.