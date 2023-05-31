Олег Мельниченко вручил госнаграды отличившимся бойцам Росгвардии Общество

Пенза, 31 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил государственные награды отличившимся сотрудникам регионального управления Росгвардии.

Фото: Pnzreg.ru

«Наши земляки указом президента удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством», медалей «За отвагу», Суворова и Жукова, «За отличие в охране общественного порядка». И это абсолютно заслуженно!» — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший вторник, 30 мая.

По его словам, за пять месяцев пензенские росгвардейцы выполнили 750 задач, из них более 500 — на территории проведения СВО.

«Свой опыт и ценные наставления росгвардейцы передают ребятам из «Тигра». Они учат молодежь быть смелыми, отважными, добросовестными и ответственными. Благодаря такому воспитанию из ребят вырастут настоящие люди, на которых можно будет положиться. Спасибо вам за все, что вы делаете!» — подчеркнул Олег Мельниченко.