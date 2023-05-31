В Кузнецком районе выявлен факт самовольного пользования недрами Общество

Пенза, 31 мая 2023. PenzaNews. Специалисты Минлесхоза Пензенской области выявили место самовольного пользования недрами со свежими следами работы большегрузной техники и выемки общераспространенных полезных ископаемых около села Малый Труев Кузнецкого района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«В результате выемки полезных ископаемых образован карьер глубиной более 10 метров, борт которого не сформировался до устойчивого состояния и еще обрушается. [...] Указанный карьер несет дополнительную антропогенную нагрузку на окружающую природную среду и является опасным для жизни и здоровья проживающих в непосредственной близости населения и животных», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что карьер также превратился в место несанкционированного размещения отходов.

«В настоящее время подготовлена информация в адрес главы администрации Кузнецкого района для установления контроля над выявленным местом самовольного пользования недрами и несанкционированного размещения отходов производства и потребления, а также для оперативного принятия мер, в том числе административного характера, при установлении непосредственного правонарушения в данной сфере», — поясняется в сообщении.