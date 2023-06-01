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В Пензе открыт филиал фонда «Защитники Отечества»

09:20 | 01.06.2023 | Общество

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Пенза, 1 июня 2023. PenzaNews. Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» открыт в Пензе в здании на улице Попова, 36.

В Пензе открыт филиал фонда «Защитники Отечества»

Фото: Pnzreg.ru

Как следует из сообщения пресс-службы регионального правительства, филиал создавался во взаимодействии с комитетом семей воинов Отечества.

«На обучение было направлено 23 социальных координатора, за ними будут закреплены конкретные семьи участников СВО. Планируется, что до конца года в пензенском филиале будут работать 90 координаторов. Комплексную помощь можно получить не только в режиме одного окна, но и через телефон — мобильное приложение успешно протестировано», — сказано в тексте.

По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, региональный филиал фонда должен объединить как социальных кураторов, так и волонтеров.

«Региональный фонд возглавила Ольга Борисовна Клейменова. Это человек, который знает, что такое потери, у нее погиб сын. Думаю, что именно такой человек будет неравнодушно подходить к работе с ветеранами спецоперации и членами их семей», — отметил глава региона в ходе торжественного открытия филиала фонда «Защитники Отечества» в минувшую среду, 31 мая.

После официальной части Олег Мельниченко провел встречу с участниками СВО, членами семей военнослужащих и представителями общественных организаций, в ходе которой обсуждались вопросы реабилитации, в частности, возможность создания реабилитационного центра в санатории имени В.В. Володарского в Ахунах, на базе которого должны оказываться различные виды помощи — от психологической поддержки до протезирования.

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