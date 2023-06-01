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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Международным днем защиты детей

09:33 | 01.06.2023 | Общество

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Пенза, 1 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Международным днем защиты детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые пензенцы! Дорогие земляки! Поздравляю вас с Международным днем защиты детей! Детство — прекрасная и неповторимая пора в жизни человека. Задача взрослых — сделать детство каждого юного гражданина нашей страны безоблачным и счастливым», — отметил глава региона.

Он добавил, что в стране уделяется «первостепенное внимание достойной жизни и полноценному развитию каждого ребенка».

«Сегодня в Пензенской области строятся и обновляются школы и детские сады. Создаются условия для дополнительного образования детей, для занятий спортом и качественного отдыха. Нам предстоит еще очень много сделать для благополучия детей, для их образования, воспитания, создания достойного будущего. И эту работу мы продолжим», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он пожелал юным пензенцам, их родителям, воспитателям и наставникам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов и незабываемого веселого лета.

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