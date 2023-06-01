Новый поезд «Самара — Минск» будет делать остановку в Пензе Общество

Пенза, 1 июня 2023. PenzaNews. Новый межгосударственный скорый поезд «Самара — Минск», который начнет курсировать 14 июня, будет делать остановку в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КбшЖД.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что из Минска в первый рейс поезд отправится 16 июня.

«Поезд будет курсировать раз в неделю, отправляясь из Самары каждую среду в 13.30 и прибывая в Минск на следующий день в 23.53. Из столицы Республики Беларусь он будет уезжать каждую пятницу в 21.57 и прибывать в Самару через день в 8.56», — уточняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в составе поезда предусмотрены плацкартные и купейные вагоны, а также вагон с местами для маломобильных граждан.

«За один рейс поезд сможет перевозить более 600 пассажиров», — отмечается в тексте.

В сообщении сказано, что поезд будет ходить до середины сентября.