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Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Международным днем защиты детей

12:10 | 01.06.2023 | Общество

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Пенза, 1 июня 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Международным днем защиты детей.

Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Международным днем защиты детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дети — наше главное богатство и достояние, и этот добрый праздник, знаменующий долгожданное лето и беззаботные каникулы, имеет глубокий взрослый смысл, напоминая нам об ответственности за счастливое детство подрастающего поколения. Забота о детях — это вклад в наше будущее, будущее всей страны. Мы должны поддерживать стремления наших детей и развивать их таланты, воспитать умными и всесторонне развитыми, настоящими патриотами своей Родины», — отметил он.

По словам Владимира Мутовкина, в Пензе многое делается для поддержки материнства и детства.

«Открываются новые школы и детские сады, во дворах появляются игровые комплексы, реализуются проекты и программы, направленные на дополнительное образование детей, и создаются все условия для их полноценного досуга и отдыха», — подчеркнул спикер гордумы.

Он пожелал, чтобы дети провели лето насыщенно.

«Пусть у мальчишек и девчонок исполняются мечты, пусть ребята растут окруженными заботой и любовью! Отдельные слова поздравления я адресую родителям, бабушкам и дедушкам, учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования и всем тем, кто трудится на благо детей. Спасибо вам за ваш труд, за воспитание подрастающего поколения! Пусть в ваших домах всегда царят согласие и взаимопонимание! С праздником!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба пензенской гордумы.

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