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К ликвидации свалок в Малой Сердобе и Верхней Елюзани планируется приступить в 2024 году

16:18 | 01.06.2023 | Общество

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Пенза, 1 июня 2023. PenzaNews. Работы по ликвидации несанкционированных свалок в селах Малая Сердоба и Верхняя Елюзань Пензенской области планируется начать в 2024 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

К ликвидации свалок в Малой Сердобе и Верхней Елюзани планируется приступить в 2024 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Работы будут проводиться в рамках реализации регионального плана природоохранных мероприятий», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в 2024 году намечено провести оценку влияния свалок на экологию и включить их в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

«В дальнейшем приступят к разработке проектной документации по рекультивации земельных участков, на которых расположены свалки», — добавляется в сообщении.

В тексте напоминается, что с 1 сентября 2022 года средства, поступающие от экологических платежей, аккумулируются в бюджете Пензенской области и местных бюджетах с последующим направлением на реализацию природоохранных мероприятий, включенных в план.

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