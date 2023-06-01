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В Пензе дан старт акции «Парковая зона — территория здоровья»

17:30 | 01.06.2023 | Общество

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Пенза, 1 июня 2023. PenzaNews. Первое в 2023 году мероприятие, организованное в рамках акции «Парковая зона — территория здоровья», состоялось в Пензе в Международный день защиты детей, 1 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензе дан старт акции «Парковая зона — территория здоровья»

Фото: Health.pnzreg.ru

Из него следует, что около 90 взрослых посетителей детского парка получили возможность пройти экспресс-тестирование на уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела, проконсультироваться с врачом по выявленным факторам риска, а также узнать об упражнениях, которые можно выполнять при остеохондрозе в домашних условиях.

«Почти 150 детей стали участниками различных тематических площадок», — добавляется в тексте.

В нем уточняется, что медработники проводили антропометрические исследования и динамометрию, юные участники мероприятия знакомились с основами правильного ухода за ротовой полостью, изучали навыки проведения непрямого массажа сердца и отгадывали загадки.

«Данная оздоровительно-просветительская акция будет продолжена», — отмечается в сообщении.

В тексте добавляется, что следующее мероприятие состоится у веревочного парка на Олимпийской аллее в предстоящую пятницу, 2 июня.

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