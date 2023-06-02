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В Пензу прибыли около 180 женщин и детей, эвакуированных из Белгородской области

11:15 | 02.06.2023 | Общество

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Пенза, 2 июня 2023. PenzaNews. 179 женщин из детей, эвакуированных из Белгородской области из-за обстрелов со стороны Украины, прибыли в Пензу в пятницу, 2 июня. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В Пензу прибыли около 180 женщин и детей, эвакуированных из Белгородской области

Фото: Pnzreg.ru

«Встретили сегодня семьи из Белгородской области, которым пришлось покинуть свои дома из-за непрекращающихся обстрелов укронацистов. О том, чтобы разместить людей у нас в регионе, меня попросил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, я согласился, ни минуты не сомневаясь в этом», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«К нам приехали 179 человек. 125 из них — дети разных возрастов от грудного до 13-14 лет. Все остальные — женщины», — уточнил глава региона.

По словам Олега Мельниченко, в ходе встречи эвакуированных на железнодорожном вокзале Пенза-I он лично убедился, что всем уделили должное внимание.

«С комфортом разместим наших сограждан в Леонидовке и на базе отдыха в Спасском районе. Все вопросы, связанные с заселением, уже уладили, комнаты подготовили. У нас созданы все условия, чтобы прибывшие чувствовали себя как дома. С белгородцами будут работать медики, психологи, чтобы они смогли скорее адаптироваться к новым условиям и пережить то, что с ними произошло. С детьми будут заниматься педагоги, будем готовить для них культурные, образовательные и спортивные мероприятия, чтобы ребята чувствовали себя в безопасности и были окружены заботой», — подчеркнул губернатор Пензенской области.

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