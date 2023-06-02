Самовольно установленные киоски демонтированы на улицах Гагарина и Циолковского в Пензе Общество

Пенза, 2 июня 2023. PenzaNews. Нестационарные торговые объекты, которые были самовольно установлены в районе домов №9 и №11 на улице Гагарина, а также у дома №6 на улице Циолковского в Пензе на земельных участках, находящихся в ведении органов местного самоуправления, демонтированы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

Из него следует, что предварительно состоялись выездные заседания комиссии по демонтажу, были составлены акты о подтверждении фактов незаконной установки НТО, после чего на киоски наклеили уведомления об их добровольном разборе владельцами в установленный срок.

«Мер собственниками по освобождению земельных участков принято не было», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в итоге демонтаж незаконных нестационарных торговых объектов был проведен муниципальными силами в минувший четверг, 1 июня.