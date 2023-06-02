19:06:47 Пятница, 2 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Самовольно установленные киоски демонтированы на улицах Гагарина и Циолковского в Пензе

14:12 | 02.06.2023 | Общество

Печать

Пенза, 2 июня 2023. PenzaNews. Нестационарные торговые объекты, которые были самовольно установлены в районе домов №9 и №11 на улице Гагарина, а также у дома №6 на улице Циолковского в Пензе на земельных участках, находящихся в ведении органов местного самоуправления, демонтированы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Самовольно установленные киоски демонтированы на улицах Гагарина и Циолковского в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

Из него следует, что предварительно состоялись выездные заседания комиссии по демонтажу, были составлены акты о подтверждении фактов незаконной установки НТО, после чего на киоски наклеили уведомления об их добровольном разборе владельцами в установленный срок.

«Мер собственниками по освобождению земельных участков принято не было», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в итоге демонтаж незаконных нестационарных торговых объектов был проведен муниципальными силами в минувший четверг, 1 июня.

Новости партнеров
Читайте также
В Заречном полицейские пресекли деятельность наркопритона Необходимо проанализировать возможность восстановления работы молочных кухонь во всех регионах — Юлия Лазуткина
Заключен под стражу житель Сурска, обвиняемый в убийстве В Кузнецке возбуждено уголовное дело по факту кражи из автомобиля 120 тыс. рублей
В Городище установили «умные» камеры видеонаблюдения от «МегаФона» В Пензе подросток избил мужчину палкой, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама