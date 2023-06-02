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Необходимо проанализировать возможность восстановления работы молочных кухонь во всех регионах — Юлия Лазуткина

15:43 | 02.06.2023 | Общество

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Пенза, 2 июня 2023. PenzaNews. Сенатор Российской Федерации — представитель от Законодательного собрания Пензенской области Юлия Лазуткина, которая является членом комитета Совета Федерации по социальной политике, выразила мнение, что необходимо проанализировать возможность восстановления работы молочных кухонь во всех регионах России

Необходимо проанализировать возможность восстановления работы молочных кухонь во всех регионах — Юлия Лазуткина

Фото: Council.gov.ru

Данная тема обсуждалась на рабочем совещании, которое провела сенатор.

В ходе мероприятия речь шла об отсутствии централизованной программы государственной поддержки обеспечения бесплатным питанием детей до 2 лет, в том числе специализированным — особых категорий детей, через молочно-раздаточные пункты.

По словам Юлии Лазуткиной, в настоящее время обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет отнесено к ведению субъектов РФ, при этом в некоторых регионах данная мера соцподдержки не предоставляется.

«В рамках подготовки к нашему совещанию мною был направлен запрос об организации бесплатным питанием детей до 2 лет через молочно-раздаточные пункты в разрезе каждого региона», — сообщила она.

Член комитета по социальной политике проинформировала участников совещания о том, что обеспечение питанием регионами реализуется либо в виде единовременной компенсационной выплаты, либо путем выдачи питания при условии подтверждения статуса малоимущей семьи и наличия медицинских показаний в обоих случаях.

«Необходимо проанализировать возможность восстановления работы молочных кухонь во всех регионах страны с целью бесплатного обеспечения питанием детей от 0 до 2 лет, в том числе для особых категорий детей», — цитирует Юлию Лазуткину пресс-служба Совета Федерации.

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