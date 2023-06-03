В прокуратуре Пензенской области обсудили проблемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья Общество

Пенза, 3 июня 2023. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Алексей Павлов провел рабочую встречу с представителями региональных общественных организаций инвалидов в минувшую пятницу, 2 июня.

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В ней приняли участие председатель областной организации Всероссийского общества инвалидов Галина Курбатова, руководитель реготделения Всероссийского общества глухих Любовь Демина, глава координационного совета регионального проекта «Развитие социального партнерства по формированию доступной среды для лиц с инвалидностью» Сергей Тюренков, председатель реготделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Ольга Золотарь, специалисты экспертного центра в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью Алла Мироненко и Станислав Вихличев, а также работники аппарата прокуратуры области.

Участники рабочей встречи озвучили проблемы, с которыми сталкиваются лица с ограниченными возможностями здоровья в социальной, бытовой и жилищных сферах.

Прокурор региона принял четыре письменных обращения по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа для маломобильных групп граждан к объектам образования, отсутствия достаточного количества парковочных мест для инвалидов на территории школы, незначительного размера компенсации на оплату коммунальных услуг и возможности корректировки его размера в сторону увеличения для семей с детьми-инвалидами, а также отсутствия социального такси в Белинском районе.

По обращениям организованы проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.