13:39:52 Понедельник, 5 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Шемышейском районе прокуратура добилась восстановления прав педработников на получение компенсационной выплаты

11:14 | 05.06.2023 | Общество

Печать

Пенза, 5 июня 2023. PenzaNews. Прокуратура Шемышейского района Пензенской области добилась восстановления прав педагогических работников на получение компенсации расходов на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

В Шемышейском районе прокуратура добилась восстановления прав педработников на получение компенсационной выплаты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона, была проведена проверка по заявлениям 38 педработников и бывших педагогических работников муниципальных и региональных образовательных учреждений.

«Установлено, что педагогам, проживающим в сельской местности, и педагогам-пенсионерам, имеющим общий стаж работы в образовательных учреждениях свыше 10 лет, управлением образования и администрацией Шемышейского района вопреки требованиям ст. 47 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» за последние 3 года не выплачивалась компенсация расходов по оплате взносов на капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах. Сумма задолженности составила более 500 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что с целью восстановления прав граждан прокурор района обратился с исковыми заявлениями в суд.

«Решениями суда все 38 исков прокурора удовлетворены, на администрацию района возложена обязанность возместить педагогам образовательных учреждений сельской местности и проживающим в сельской местности педагогическим работникам, находящимся на пенсии, расходы по оплате взносов на капитальный ремонт», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что на данный момент судебные решения исполнены.

Новости партнеров
Читайте также
Жительнице Заречного грозит реальный срок за хищение из магазина двух банок кофе и шоколада В Пензе выявлен факт фиктивной регистрации иностранного гражданина
В Пензенской области пенсионер лишился более 930 тыс. рублей в надежде продать холодильник В Заречном полицейские пресекли деятельность наркопритона
Необходимо проанализировать возможность восстановления работы молочных кухонь во всех регионах — Юлия Лазуткина Заключен под стражу житель Сурска, обвиняемый в убийстве
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама