В Шемышейском районе прокуратура добилась восстановления прав педработников на получение компенсационной выплаты Общество

Пенза, 5 июня 2023. PenzaNews. Прокуратура Шемышейского района Пензенской области добилась восстановления прав педагогических работников на получение компенсации расходов на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

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Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона, была проведена проверка по заявлениям 38 педработников и бывших педагогических работников муниципальных и региональных образовательных учреждений.

«Установлено, что педагогам, проживающим в сельской местности, и педагогам-пенсионерам, имеющим общий стаж работы в образовательных учреждениях свыше 10 лет, управлением образования и администрацией Шемышейского района вопреки требованиям ст. 47 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» за последние 3 года не выплачивалась компенсация расходов по оплате взносов на капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах. Сумма задолженности составила более 500 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что с целью восстановления прав граждан прокурор района обратился с исковыми заявлениями в суд.

«Решениями суда все 38 исков прокурора удовлетворены, на администрацию района возложена обязанность возместить педагогам образовательных учреждений сельской местности и проживающим в сельской местности педагогическим работникам, находящимся на пенсии, расходы по оплате взносов на капитальный ремонт», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что на данный момент судебные решения исполнены.