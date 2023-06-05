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В Колышлейском районе прокуратура защитила право супруги священнослужителя на получение пособия

14:27 | 05.06.2023 | Общество

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Пенза, 5 июня 2023. PenzaNews. Прокуратура Колышлейского района Пензенской области защитила право супруги священнослужителя на получение единовременного пособия при рождении ребенка.

В Колышлейском районе прокуратура защитила право супруги священнослужителя на получение пособия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что женщина не работает, однако ее супруг является настоятелем местной религиозной организации и подлежит обязательному социальному страхованию. В соответствии с законодательством, единовременное пособие при рождении ребенка подлежит выплате лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию, по месту работы (службы) одного из родителей», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем поясняется, что обязанность по назначению и выплате данной меры соцподдержки возложена на Социальный фонд России, причем она должна реализовываться на основании сведений, полученных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, а также иных сведений и документов, запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия.

Из пресс-релиза следует, что при наличии у фонда сведений о том, что супруг заявительницы является застрахованным лицом, выплата пособия в установленный законом шестимесячный срок со дня рождения ребенка произведена не была.

«В результате прокурорского вмешательства женщине перечислено единовременное пособие при рождении ребенка в размере 20,5 тыс. рублей», — сказано в тексте.

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