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В Пензе заключенный колонии оштрафован на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

15:15 | 05.06.2023 | Общество

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Пенза, 5 июня 2023. PenzaNews. Заключенный пензенской колонии оштрафован на 30 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации».

В Пензе заключенный колонии оштрафован на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Пензенской области совместно с УФСИН и УМВД [...] задокументирована и пресечена противоправная деятельность осужденного ФКУ ИК-1 УФСИН России по Пензенской области 1980 года рождения. [...] Установлено, что заключенный в 2022–2023 годах во время нахождения в исправительном учреждении УФСИН в ходе общения с другими осужденными публично распространял информацию, дискредитирующую действия Вооруженных сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

«Постановлением Октябрьского районного суда города Пензы заключенный признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — указано в тексте.

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