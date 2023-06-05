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Митрополит Серафим освятил поклонный крест в Кузнецке

16:35 | 05.06.2023 | Общество

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Кузнецк, 5 июня 2023. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил поклонный крест, установленный в Кузнецке в районе Дуванного оврага.

Митрополит Серафим освятил поклонный крест в Кузнецке

Фото: Gorodkuzneck.ru

Надпись на камнях возле креста гласит: «На этом месте в 1919 и последующих годах приводились в исполнение приговоры о расстреле граждан, репрессированных по политическим мотивам. Среди них было много священнослужителей», «Вечная память отцам, братьям и сестрам нашим, в годы богоборчества безвинно убиенным за веру, правду и Отечество».

«Низкий поклон и большая благодарность предпринимателям за то, что было увековечено это место. Оно является дорогим для любого христианина, здесь были расстреляны люди. Это было тяжелым испытанием для нашего народа, нашего государства, наша общая большая трагедия. Для того чтобы такие трагедии не повторялись, мы должны знать свою историю, чтить память всех тех, кто в те времена невинно пострадал», — отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Мемориал, на территории которого установлен поклонный крест, благоустроен бизнесменами Нариманом. Юсуфом и Ильясом Алтынбаевыми, сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.

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