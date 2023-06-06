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Глава Пензы поручил проработать вопрос о сохранении мозаичных панно на зданиях

10:00 | 06.06.2023 | Общество

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Пенза, 6 июня 2023. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко поручил проработать вопрос о сохранении мозаичных панно на зданиях.

Глава Пензы поручил проработать вопрос о сохранении мозаичных панно на зданиях

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе совещания, состоявшегося в мэрии в минувший понедельник, 5 июня, он распорядился подготовить уведомления в адрес физических и юридических лиц, являющихся собственниками ряда панно, о необходимости принятия мер для поддержания сохранности объектов.

Кроме того, Александр Басенко предложил совместно с Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области организовать работу по включению в план капремонта мозаик, расположенных на фасадах МКД, для чего необходимо провести обследование и процедуру признания данных объектов частью многоквартирных домов.

«Что касается собственности муниципалитета, нужно разработать план действий для приведения в порядок наших объектов, включающий в себя определение их перечня, проверку технического состояния, разработку проектно-сметной документации», — цитирует главу Пензы пресс-служба мэрии.

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