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Более 27 тыс. жителей Пензы проголосовали за продолжение благоустройства ЦПКиО в рамках нацпроекта

10:18 | 06.06.2023 | Общество

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Пенза, 6 июня 2023. PenzaNews. 27 тыс. 40 жителей Пензы поддержали благоустройство центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в 2024 году в ходе рейтингового голосования, прошедшего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в период с 15 апреля по 31 мая. Такие данные размещены на официальном сайте мэрии.

Более 27 тыс. жителей Пензы проголосовали за продолжение благоустройства ЦПКиО в рамках нацпроекта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, второе место занял проект благоустройства тропы здоровья от улицы Красной до улицы Попова, за который проголосовали 2 тыс. 388 человек.

На третьем месте — проект благоустройства Привокзальной площади, который получил 1 тыс. 980 голосов.

Всего горожанам было предложено 20 проектов благоустройства общественных пространств. По данным мэрии, в рейтинговом голосовании приняли участие 46 тыс. 927 человек.

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