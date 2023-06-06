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В пензенском правительстве обсудили вопросы обеспечения безопасности во время предстоящих праздников

15:16 | 06.06.2023 | Общество

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Пенза, 6 июня 2023. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов провел очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В пензенском правительстве обсудили вопросы обеспечения безопасности во время предстоящих праздников

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к участникам мероприятия, он напомнил, что с 10 по 12 июня пройдут мероприятия, посвященные Дню России и 360-летию Пензы, во время которых будет задействовано более 40 площадок на открытом воздухе.

«Особое внимание следует уделить вопросам недопущения пожаров и охране общественного порядка. Это очень важные мероприятия, они должны пройти на достойном уровне», — сказал Николай Симонов.

Также на заседании был рассмотрен вопрос подготовки к выпускным вечерам в школах, которые состоятся 24 июня.

По информации министерства образования Пензенской области, в 2023 году из образовательных организаций региона выпускаются 4 тыс. 562 человека, из них 2 тыс. 156 — в Пензе.

Николай Симонов призвал принять все необходимые меры, чтобы не допустить несчастных случаев, в том числе исключить использование пиротехники, а также организовать в школах дежурство педагогов, родителей учащихся и сотрудников правоохранительных органов.

Помимо этого, участники заседания обсудили тему обеспечения безопасности людей на водоемах.

«Примите все меры к обустройству зон отдыха у воды, чтобы они соответствовали всем требованиям», — цитирует Николая Симонова пресс-служба облправительства.

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