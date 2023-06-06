В Пензе открыта запись на регистрацию брака в органном зале филармонии Общество

Пенза, 6 июня 2023. PenzaNews. Запись на выездную регистрацию брака в органном зале областной филармонии открыта в Пензе. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

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«В связи с обращениями граждан каждую субботу месяца начиная с 1 июля по 30 сентября 2023 года будет организована регистрация заключения брака в торжественной обстановке в органном зале пензенской областной филармонии», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что церемония будет проходить в сопровождении живой музыки.

В сообщении уточняется, что жители региона могут подать заявление на выездную регистрацию брака через портал госуслуг или территориальный отдел ЗАГС Первомайского района Пензы управления ЗАГС Минтруда региона.