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Сезонный поезд «Челябинск — Калининград» будет делать остановку в Пензе

10:25 | 07.06.2023 | Общество

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Пенза, 7 июня 2023. PenzaNews. Сезонный поезд №425/426 «Челябинск — Калининград», который будет курсировать в июле и августе, будет делать остановку в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Куйбышевской железной дороги.

Сезонный поезд «Челябинск — Калининград» будет делать остановку в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из Челябинска поезд будет отправляться с 6 июля по 31 августа 2023 года по четвергам в 23.00, из Уфы, Самары и Пензы по пятницам соответственно в 8.05, 16.23 и 23.02 с прибытием в Калининград по воскресеньям в 13.37», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что из Калининграда поезд будет отправляться по понедельникам в 9.27 и прибывать в Пензу, Самару и Уфу в среду соответственно в 1.56, 9.56 и 20.49, в Челябинск по четвергам в 6.18.

«Время указано местное», — отмечается в тексте.

«Поезда в Калининград по-прежнему следуют через Литву транзитом без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства. Также сохраняется квота мест — не более 300 пассажиров в одном составе», — указано в сообщении.

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