Издан фотоальбом «Пенза. Город трудовой доблести» Общество

Пенза, 7 июня 2023. PenzaNews. Фотоальбом «Пенза. Город трудовой доблести» вышел в свет в рамках издательского проекта краеведа Игоря Шишкина при поддержке мэрии и городского управления культуры. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте горадминистрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что презентация альбома, приуроченная к празднованию 360-летия города, состоялась в городской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина.

«Краевед поблагодарил за помощь главу города [Александра Басенко], вручил ему экземпляр фотоальбома, а также тем присутствующим, без чьего вклада проект не стал бы таким красочным», — указано в тексте.

Как отметил Александр Басенко, он воспринимает увиденные фотографии «как план работы на ближайшее будущее».

«Листая снимки прошлых лет, на которых изображены всем привычные здания, появляется желание вернуть им первозданный вид. Для этого надо хорошенько поработать. Объекты инфраструктуры города, которые стали его неотъемлемой частью, должны существовать. Для себя эти фотографии воспринимаю как план работы на ближайшее будущее», — сказал глава города, слова которого приводятся в сообщении мэрии.