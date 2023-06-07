ФСБ сообщила об участившихся случаях взлома личных страниц пользователей соцсетей с целью распространения заведомо ложной информации Общество

Пенза, 7 июня 2023. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях взлома личных страниц пользователей соцсетей с целью распространения заведомо ложной информации о готовящихся акциях террористического характера.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в настоящее время спецслужбы Украины, используя специализированное программное обеспечение, от имени пользователей социальных сетей, а также посредством интернет-мессенджера Telegram распространяют фейковую информацию о приготовлении к убийству посетителей торговых центров и в иных местах массового скопления людей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем указано также, что «имеются основания полагать, что указанные действия осуществляются с целью роста социальной напряженности, обусловленной проведением Российской Федерацией специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины».

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и по каждому аналогичному факту своевременно обращаться в дежурную службу УМВД России по Пензенской области по телефонам 02 или 112», — добавляется в пресс-релизе.