19:53:31 Среда, 7 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

ФСБ сообщила об участившихся случаях взлома личных страниц пользователей соцсетей с целью распространения заведомо ложной информации

11:50 | 07.06.2023 | Общество

Печать

Пенза, 7 июня 2023. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях взлома личных страниц пользователей соцсетей с целью распространения заведомо ложной информации о готовящихся акциях террористического характера.

ФСБ сообщила об участившихся случаях взлома личных страниц пользователей соцсетей с целью распространения заведомо ложной информации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в настоящее время спецслужбы Украины, используя специализированное программное обеспечение, от имени пользователей социальных сетей, а также посредством интернет-мессенджера Telegram распространяют фейковую информацию о приготовлении к убийству посетителей торговых центров и в иных местах массового скопления людей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем указано также, что «имеются основания полагать, что указанные действия осуществляются с целью роста социальной напряженности, обусловленной проведением Российской Федерацией специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины».

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и по каждому аналогичному факту своевременно обращаться в дежурную службу УМВД России по Пензенской области по телефонам 02 или 112», — добавляется в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе вступил в силу приговор по делу о хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий В Пензе задержали грабителя, который вырвал сумку с деньгами у игравшей на гитаре женщины
Директор МФЦ в Спасске привлечен к административной ответственности после прокурорской проверки Телефонный мошенник выманил у пенсионерки из Пензы около 830 тыс. рублей
Издан фотоальбом «Пенза. Город трудовой доблести» В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама