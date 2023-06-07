Директор МФЦ в Спасске привлечен к административной ответственности после прокурорской проверки Общество

Пенза, 7 июня 2023. PenzaNews. Директор МАУ Спасского района Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» привлечен к административной ответственности в виде предупреждения по ст. 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«В ходе прокурорской проверки [...] установлено, что здание МАУ Спасского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» не соответствует требованиям к оборудованию объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья: отсутствует обозначение парковочных мест для инвалидов, не оборудован туалет для инвалидов, не имеется указателей с автономными источниками бесперебойного питания, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне», — сказано в пресс-релизе надзорного ведомства.

В нем поясняется, что по результатам проверки прокуратурой района было внесено представление, которое на данный момент руководителем учреждения рассмотрено и удовлетворено.

«Нарушения устранены, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — указано в тексте.