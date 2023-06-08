Владимир Мутовкин поздравил социальных работников с профессиональным праздником Общество

Пенза, 8 июня 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников и ветеранов социальной службы с профессиональным праздником.

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«Трудно переоценить значимость вашей работы, она требует не только профессиональных знаний, но и терпения, сострадания, гуманизма. Ветераны войны и труда, пожилые люди, многодетные и малообеспеченные семьи, дети-сироты, люди с ограниченными возможностями всегда могут рассчитывать на ваше сочувствие и сострадание, помощь в решении проблем. Вы способны найти подход к каждому. Благодаря вашей чуткости и самоотверженному труду у людей не пропадает вера в доброту и милосердие окружающего мира», — отметил он.

По словам Владимира Мутовкина, в Пензе в сфере соцобслуживания населения проводится большая работа.

«Усилиями квалифицированных специалистов расширяется сеть социальной службы и используются новые формы работы», — констатировал спикер гордумы.

Он поблагодарил работников и ветеранов социального управления Пензы за ответственное отношение к делу, высокий уровень профессионализма, заботу и внимание к судьбам людей.

«Спасибо вам за щедрость сердец, доброту и терпение! Желаю вам доброго здоровья, душевного тепла, благополучия, оптимизма и успехов в вашей нелегкой, но столь необходимой людям работе! Счастья вам и вашим близким!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.